رئيس كوريا الجنوبية يتوجه للإمارات لتطوير التعاون في الطاقة ومبيعات الأسلحة

يزور رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، الإمارات كجزء من جولة ثنائية تركز على تعزيز الصادرات الكورية الجنوبية خاصة في الطاقة والأسلحة.

ومن المخطط أن يعقد الرئيس يون محادثات القمة الثنائية والمحادثات الموسعة مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان يوم غد الأحد الموافق 15 من يناير.

كما من المتوقع أن يزور محطة براكة للطاقة النووية التي تعتبر رمزا للتعاون الثنائي في مجال الطاقة النووية، حيث بدأت المحطتان الأولى و الثانية من محطات براكة الأربع في التشغيل التجاري في أبريل عام 2021 ومارس العام الماضي على التوالي، وبدأت المحطة الثالثة في التشغيل في سبتمبر العام الماضي، وما زالت المحطة الرابعة قيد الإنشاء.

وقال المستشار الرئاسي للأمن الوطني كيم سيونغ-هان، "إن اختيار الإمارات كأول محطة للرحلة الخارجية هذا العام، يعكس نية الرئيس القوية لتركيز الجهود الدبلوماسية على التنشيط الاقتصادي وتوسيع الصادرات، وستسعى البلاد لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الإمارات بشكل كبير في المجالات الأربعة الرئيسية، وهي الطاقة النووية والطاقة والاستثمار والدفاع، مضيفا أن الزيارة الأولى للإمارات تعكس رغبة البلدين في ترقية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين الى مستوى أعلى.

وبحسب ما ورد بلغ الجانبان المراحل النهائية من إبرام حوالي 30 مذكرة تفاهم تشمل الحكومات والقطاع الخاص، مع الطاقة والأسلحة والاستثمار بين المجالات الرئيسية للتعاون.

وقال مسؤول رئاسي كبير إنه تم التخطيط للإعلان عن صفقة لتصدير أسلحة كورية جنوبية إلى الإمارات.

وأضاف "إن المناخ مهيؤ للغاية للتعاون الأمني أو العسكري بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بصناعة الأسلحة".

ومن الإمارات، يتوجه يون إلى زيورخ بسويسرا يوم الثلاثاء ويلتقي بالمقيمين الكوريين الجنوبيين في المدينة قبل أن يسافر إلى دافوس لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي من الأربعاء إلى الخميس.

المصدر: يونهاب