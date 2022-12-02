رئيس أركان القوات الجوية الكورية الجنوبية يبحث في الإمارات التعاون في صناعة الأسلحة

أعلن مكتب رئيس أركان القوات الجوية الكورية الجنوبية جونغ سانغ هوا أن الجنرال سيزور الإمارات لإجراء محادثات مع كبار مسؤولي الدفاع حول التعاون في صناعة الأسلحة ومواضيع أخرى.

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وأفيد بأن رئيس أركان القوات الجوية الكورية الجنوبية سيزور في الفترة من السبت إلى الثلاثاء "قاعدتي العين والظفرة الجويتين ولقاء قائدي القوات الجوية وأكاديمية القوات الجوية، إبراهيم ناصر محمد العلوي وبطي علي سيف النيادي".

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وأُشير أيضا إلى أن يونغ يخطط "لزيارة وتشجيع قوات وحدة آخ، وهي وحدة عسكرية كورية جنوبية مكلفة بمهام مختلفة، مثل تدريب القوات الإماراتية وحماية المواطنين الكوريين في المنطقة في حالات الطوارئ".

المصدر: يونهاب