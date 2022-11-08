مباحثات نووية بين الإمارات وكوريا الجنوبية

بحث وفد من "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية" مع "لجنة الأمان والأمن النووي" الكورية الجنوبية، قضايا التشغيل الآمن للمفاعلات تزامنا مع بدء تشغيل مفاعلين في الإمارات.

وقالت اللجنة الكورية الجنوبية إنها عقدت اجتماعا ثنائيا مع الهيئة الإماراتية في سيئول، وأضافت أن أمينها العام، ليم سونغ-تشول، تقاسم مع المدير العام للهيئة الإماراتية كريستر فيكتورسون خبرات البلدين في تشغيل منشآت الطاقة النووية.

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وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الجانبين، ومع بدء التشغيل التجاري لاثنين من المفاعلات النووية الأربع في محطة براكة للطاقة النووية، تبادلا وجهات النظر حول مختلف المجالات، مثل رعاية القوى العاملة التنظيمية للتشغيل الآمن للمفاعلات النووية وخطط البحث المشتركة.

المصدر: وكالة "يونهاب"