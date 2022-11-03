بايدن وبن زايد يحتفيان باتفاق بلديهما الأخير حول الطاقة النظيفة

تهاتف الرئيس الأمريكي جو بايدن والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، بمناسبة الاحتفال بالتعاون في مجال الطاقة النظيفة الذي وقع عليه البلدان في 1 نوفمبر في أبو ظبي.

وأفاد البيت الأبيض بان بايدن شكر الشيخ محمد بن زايد على دوره في قضايا المناخ، وتعهد بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب-27) في عام 2023.

وستتعاون الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة سوية في هذا المجال في مجموعة من مبادرات الطاقة النظيفة، كإدارة الكربون والميثان، والطاقة النووية المدنية، وإزالة الكربون من قطاعي الصناعة والنقل.

كما شدد الزعيمان الأمريكي والإماراتي على أهمية تعميق العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

هذا، وتساعد الشراكة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في تسريع الطاقة النظيفة "PACE" في تحفيز 100 مليار دولار في التمويل وغيره من أشكال الدعم لتوليد 100 غيغاوات جديدة من الطاقة النظيفة من أجل تسريع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة.

المصدر: RT