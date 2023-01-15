ارتفاع حصيلة إصابات حادث إطلاق النار في لندن إلى 6 حالات

أعلنت الشرطة البريطانية ارتفاع حصيلة المصابين بإطلاق النار في العاصمة لندن إلى 6 أشخاص بينهم طفلان.

وقالت الشرطة في بيانها: "يمكننا أن نؤكد أن 6 أشخاص أصيبوا في حادث إطلاق النار على طريق فينكس بعد ظهر اليوم. من بينهم فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات وهي في حالة حرجة في المستشفى. ويجري التحقيق في الحادث".

وأعلنت الشرطة في وقت سابق أن "الحادثة وقعت بالقرب من كنيسة حيث كانت تقام جنازة. تشير التحقيقات الأولية إلى أن الأعيرة النارية أطلقت من سيارة عابرة ابتعدت عن موقع الحادث بعد ذلك".

المصدر: تاس