إصابة 3 نساء وطفلة بإطلاق للنار قرب كنيسة أثناء جنازة في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية إصابة ثلاث نساء وطفلة بإطلاق للنار اليوم السبت بالقرب من كنيسة كانت تشهد تشييع جنازة في لندن.

وقالت الشرطة أنه تم نقل النساء إلى المستشفى وطفلة عمرها 7 أعوام.

وأكدت أنه يجرى تحقيق عاجل وتفاصيل الحادث لم تتضح ولم يتم اعتقال أحد حتى اللحظة.

وأضافت: "وقعت الحادثة بالقرب من كنيسة حيث كانت تقام جنازة. تشير التحقيقات الأولية إلى أن الأعيرة النارية أطلقت من سيارة عابرة ابتعدت عن موقع الحادث بعد ذلك".

المصدر: "ميترو" البريطانية