 
مباشر

بعد مصادرة شحنة يورانيوم في مطار هيثرو.. الشرطة البريطانية تفتح تحقيقا

أخبار العالم

بعد مصادرة شحنة يورانيوم في مطار هيثرو.. الشرطة البريطانية تفتح تحقيقا
مطار هيثرو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uj7c

قالت الشرطة البريطانية إنها فتحت تحقيقا بعد مصادرة شحنة تحتوي على يورانيوم في مطار هيثرو بلندن.

إقرأ المزيد
هاجمتها بريطانيا باليورانيوم.. مأساة قرية أبو غريب العراقية تأبى النسيان
هاجمتها بريطانيا باليورانيوم.. مأساة قرية أبو غريب العراقية تأبى النسيان

وأضافت الشرطة في بيان لها، أمس الثلاثاء، أن ضباط الحدود في المطار اكتشفوا الطرد الحاوي على مادة اليورانيوم خلال عملية تفتيش روتينية يوم 29 ديسمبر الماضي.

وقدم الطرد من باكستان، ووصل على متن رحلة جوية من سلطنة عمان، وفقا لصحيفة "ذا صن"، التي نشرت القصة لأول مرة.

وقال قائد الشرطة البريطانية ريتشارد سميث، في بيان لوسائل الإعلام: "أريد أن أطمئن الجمهور أن كمية المواد الملوثة كانت صغيرة للغاية، وقدر الخبراء أنها لا تشكل أي تهديد للجمهور".

وأضاف: "على الرغم من أن تحقيقاتنا لا تزال جارية، لا يبدو أنها مرتبطة بأي تهديد مباشر".

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنه تم العثور على اليورانيوم في شحنة من الخردة المعدنية، وكان المحققون يبحثون في ما إذا كان ذلك ناتجا عن "سوء التعامل" في باكستان.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا