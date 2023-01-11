بعد مصادرة شحنة يورانيوم في مطار هيثرو.. الشرطة البريطانية تفتح تحقيقا

قالت الشرطة البريطانية إنها فتحت تحقيقا بعد مصادرة شحنة تحتوي على يورانيوم في مطار هيثرو بلندن.

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وأضافت الشرطة في بيان لها، أمس الثلاثاء، أن ضباط الحدود في المطار اكتشفوا الطرد الحاوي على مادة اليورانيوم خلال عملية تفتيش روتينية يوم 29 ديسمبر الماضي.

وقدم الطرد من باكستان، ووصل على متن رحلة جوية من سلطنة عمان، وفقا لصحيفة "ذا صن"، التي نشرت القصة لأول مرة.

وقال قائد الشرطة البريطانية ريتشارد سميث، في بيان لوسائل الإعلام: "أريد أن أطمئن الجمهور أن كمية المواد الملوثة كانت صغيرة للغاية، وقدر الخبراء أنها لا تشكل أي تهديد للجمهور".

وأضاف: "على الرغم من أن تحقيقاتنا لا تزال جارية، لا يبدو أنها مرتبطة بأي تهديد مباشر".

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنه تم العثور على اليورانيوم في شحنة من الخردة المعدنية، وكان المحققون يبحثون في ما إذا كان ذلك ناتجا عن "سوء التعامل" في باكستان.

المصدر: أ ف ب