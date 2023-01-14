الصحة العالمية تدعو الصين لتقديم مزيد من البيانات عن تفشي كورونا

رحبت منظمة الصحة العالمية بنشر بكين بيانات جديدة عن إصابات كورونا لديها، وطالبتها بتقديم مزيد من المعلومات حول الجائحة في مقاطعاتها.

وقالت المنظمة في بيان إن مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس تناول المسألة في اتصال مع مدير لجنة الصحة الوطنية في الصين ما شياو وي.

وذكرت في بيان أن "تيدروس أكد مجددا على أهمية المزيد من التعاون والشفافية من جانب الصين".

وقالت المنظمة في بيانها إنها بصدد "تحليل المعطيات التي تغطي الفترة من بداية ديسمبر إلى 12 يناير الحالي، والتي تسمح بفهم أفضل للوضع الوبائي وتداعيات هذه الموجة على الصين".

وأضاف البيان أن "منظمة الصحة العالمية طلبت أن يتم تبادل هذا النوع من المعلومات التفصيلية معنا ومع الجمهور".

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وكانت الصين أعلنت في وقت سابق اليوم أنها سجّلت على الأقل 60 ألف وفاة على صلة بالفيروس بين 8 ديسمبر و12 يناير.

وفي ديسمبر أجرت الصين إعادة نظر في منهجيتها المعتمدة لإحصاء وفيات كورونا، وبات يدرج في الإحصائيات حصرا من يكون السبب المباشر لوفاتهم فشل الجهاز التنفسي المرتبط بالفيروس.

وقد أثار التعديل جدلا إذ أن وفيات كثيرة لم تعد تدرج ضمن حصيلة كورونا.

المصدر: "أ ف ب"