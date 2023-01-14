بوليانسكي يعلق على "قمة السلام" التي أعلنت عنها أوكرانيا

أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أنه عقد "قمة السلام" التي أعلنت عنها أوكرانيا في الأمم المتحدة، يتطلب موافقة الجمعية العامة.

وقال بوليانسكي: "نحن لا نفهم التفاصيل، ولا أحد يفهمها. لأنه من أجل عقد قمة في الأمم المتحدة، من الضروري اتخاذ قرار في الجمعية العامة، هناك بعض القضايا المتعلقة بالميزانية والتي تحتاج إلى حل. وإذا كنتم ترغبون في عقد اجتماع على هامش الأمم المتحدة وتسميته "قمة"، فلا أحد يمنعكم من القيام بذلك".

وأضاف: "هناك بيانات مبهمة وغامضة من الجانب الأوكراني بأنهم يريدون عقد قمة. ولا نعرف التفاصيل. وأنا لا أريد التكهن بالموضوع".

وأعلن السفير الأوكراني لدى تركيا، فاسيلي بودنارو، في وقت سابق أنه من المقرر عقد "قمة سلام" في 24 فبراير في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

المصدر: نوفوستي