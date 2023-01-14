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أنقرة: التسوية في أوكرانيا لن تتحقق إلا بـ"صفقة كبرى" بين روسيا والغرب

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أنقرة: التسوية في أوكرانيا لن تتحقق إلا بـ
Globallookpress
كييف في الليل مع التقنين في التيار الكهربائي
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اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن النزاع في أوكرانيا لن يتسنّى حلّه إلا بموجب "صفقة كبرى" بين روسيا والغرب، وأن أي خطة للتسوية ستفشل، إن لم تكن روسيا طرفا فيها.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" عنه قوله: "النقطة المفتاحية هنا تتجلى في الصورة الجيوسياسية الأكثر اتساعا، حيث تريد روسيا إبرام صفقة جديدة مع الغرب، وفي المقام الأول مع الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن أي "اتفاق كبير" بين روسيا والغرب لا بد من أن يتضمن تسوية المسائل الجيوسياسية الكبرى بين الجانبين، ولفت إلى أنه في حال عدم الاتفاق، فإن النزاع الأوكراني قد يستمر لفترة طويلة.

كما أكد أن أي خطة للتسوية في أوكرانيا ستفشل إن لم تكن روسيا طرفا فيها.

المصدر: RT

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