مراسل RT: الحزب الجمهوري يعدّ خطة طوارئ لمواجهة رفض الإقراض

أفاد مراسل RT في واشنطن، بأن الحزب الجمهوري في مجلس النواب، يعد خطة طوارئ للإنفاق في حال تخطى الحكومة سقف الاقتراض.

وأضاف أنه من المرجح أن يدعو الجزب إلى الاحتفاظ بمدفوعات الفائدة، وزارة الدفاع، والرعاية الطبية، والضمان الاجتماعي.

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وتقول صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن كبار مساعدي الرئيس جو بايدن، يسعون لاستكشاف ما إذا كانت المدفوعات يمكن أن تستمر حتى لو خرقت الولايات المتحدة سقف الديون.

وعلى الرغم من المراجعة المكثفة، يقول البيت الأبيض إن الخيار الوحيد أمام الكونغرس هو تمرير تشريع لتجنب كارثة.

وبعثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، برسالة إلى الكونغرس تدعو فيها إلى رفع سقف ديون الحكومة الأمريكية، محذرة من بلوغ السقف الحالي الخميس المقبل.

وأكدت يلين أنه بمجرد أن يصل الدين العام الأمريكي إلى 31.381 تريليون دولار، ستضطر الوزارة إلى اتخاذ "بعض التدابير الاستثنائية"، بما في ذلك تعليق المساهمات في صناديق التقاعد والصناديق الاجتماعية، من أجل تجنب التعثر الفوري.

وأضافت: "استخدام تدابير استثنائية سيسمح للحكومة بالوفاء بالتزاماتها لفترة محدودة فقط. لذلك، من الضروري أن يرفع الكونغرس أو يعلق حد الديون في الوقت المناسب".

وحذرت من أن التخلف عن السداد سيسبب "ضررا لا يمكن إصلاحه" في الاقتصاد الأمريكي ورفاهية مواطنيها والاستقرار المالي العالمي.

المصدر: RT + "واشنطن بوست"