السلطات المولدوفية تعزز التدابير الأمنية بعد سقوط صاروخ قرب الحدود مع أوكرانيا

أعلنت رئيسة وزراء مولدوفا، ناتاليا جافريليتسا، بعد تقارير عن سقوط حطام صاروخ على الحدود مع أوكرانيا، أن اختراق المجال الجوي لبلادها يعد انتهاكا لسيادتها.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية المولدوفية يوم السبت، أن دائرة الحدود عثرت على حطام صاروخ بالقرب من قرية لارغا في شمال الجمهورية، ولم يتم تحديد ملكية الحطام.

وكتب جافريليتسا على فيسبوك: "أعرب عن سخطي لعدم احترام سيادة مولدوفا والانتهاك المتكرر لمجالها الجوي، وسقوط حطام الصواريخ بالقرب من قرية لارغا في منطقة بريشانسكي".

وأوضحت وزارة الداخلية أن شرطة الحدود زادت عدد الدوريات التي تراقب المجال الجوي والشريط الحدودي مع أوكرانيا،.

وهذه هي الحادثة الثالثة التي تشهد سقوط شظايات صواريخ على أراضي مولدوفا.

المصدر: ريا نوفوستي