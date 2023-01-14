Nation: الولايات المتحدة تعتقد أنها تستطيع ارتكاب جرائم حرب بدون عقاب

قالت مجلة Nation الليبرالية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعتبر أنه يمكنها بدون حساب أو عقاب، ارتكاب جرائم حرب.

وطرحت الصحفية ريبيكا غوردون في مقالتها للمجلة، التساؤل التالي: "ألن يكون الأمر رائعا فعلا، لو كنا أقل استثنائية؟ لو أننا على سبيل المثال، قمنا بتحويل تغطية الاحتياجات الحقيقية للأمريكيين، قسم من مئات المليارات من الدولارات التي خصصها الكونغرس وإدارة بايدن لإثراء شركات تصنيع الأسلحة ودعم الجهاز العسكري ؟ ألن يكون رائعا لو تم تخصيص بعض هذه الأموال على الأقل لتأمين ائتمان ضريبي جديد للأطفال؟".

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وأشارت الصحفية إلى أن موقف الولايات المتحدة في الإفلات من العقاب، بدأ برفضها التوقيع على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية - نظام روما الأساسي. لهذا السبب، لا يمكن محاكمة الولايات المتحدة ومواطنيها بموجب قوانين القانون الجنائي الدولي.

وأضافت كاتبة المقالة، أن واشنطن حاولت التوقيع على هذه الوثيقة لكن مجلس الشيوخ الأمريكي لم يصادق عليها، ومنذ أيام بيل كلينتون لم يبد الرؤساء الأمريكيون رغبتهم في الاعتراف بهذه المعاهدة الدولية.

ووفقا للمقالة، تعزز الولايات المتحدة شعورها بالإفلات من العقاب، من خلال الإنفاق الفلكي على المجمع الدفاعي، ومن خلال وجود 750 قاعدة عسكرية أمريكية معترف بها في 80 دولة في العالم، وكذلك من خلال إشعال الحروب العديدة، بما في ذلك غزو القوات الأمريكية للعراق في عام 2003.

المصدر: نوفوستي