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الولايات المتحدة تخطط لنشر قوة إضافية من المارينز في اليابان

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الولايات المتحدة تخطط لنشر قوة إضافية من المارينز في اليابان
AP Alex Brandon
اجتماع وزراء الخارجية والدفاع للولايات المتحدة واليابان في واشنطن
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين أن الولايات المتحدة ستنشر في جزيرة أوكيناوا في جنوب اليابان وحدة للتدخل السريع من قوات مشاة البحرية لتعزيز القدرات الدفاعية لليابان.

وأوضح أوستين خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية والدفاع الأمريكيين واليابانيين بواشنطن، يوم الأربعاء، أنه "بحلول العام 2025 سنستبدل كتيبة مدفعية بهذه القوة التي ستكون أكثر فتكا وأكثر قدرة على الحركة" في "بيئة أمنية متزايدة الصعوبة".

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وشدد وزير الدفاع على أن هذه الوحدة "ستقدم مساهمة كبيرة في تعزيز الدفاع عن اليابان وضمان أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".

يذكر أن عدد العسكريين الأمريكيين في اليابان يبلغ حاليا نحو 50 ألف عسكري، يتمركز أكثر من نصفهم في جزيرة أوكيناوا.

المصدر: فرانس برس

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