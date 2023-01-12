أوستين: نؤيد قرار اليابان تعزيز القدرات للضربة المضادة

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين عن تأييد الولايات المتحدة لقرار اليابان تعزيز قدراتها "للضربة المضادة" من خلال شراء أسلحة صاروخية.

وقال أوستين خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية والدفاع الأمريكيين واليابانيين بواشنطن، يوم الأربعاء: "خلال لقائنا اليوم أكدنا تأييدنا الحازم لقرار اليابان تطوير القدرات للضربة المضادة. وأكدنا أن التعاون الوثيق بشأن استخدام تلك القدرات سيعزز التحالف بين الولايات المتحدة واليابان".

إقرأ المزيد

يذكر أن اليابان تخطط لزيادة مدى صواريخها من نوع Type-12، إضافة إلى شراء صواريخ "توماهوك" الأمريكية المجنحة.

ويأتي ذلك في إطار خطط اليابان لتطوير قدراتها "للضربة المضادة" على خلفية التجارب الصاروخية التي تنفذها كوريا الشمالية.

المصدر: تاس