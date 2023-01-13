الأمم المتحدة تنأى بنفسها عن مبادرتي كييف لـ"خطة السلام" ومحاكمة روسيا

أعلنت الأمم المتحدة نأيها عن المبادرتين الأوكرانيتين لـ"خطة السلام" التي طرحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وتشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة روسيا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "نحن لا نشارك في المناقشات حول القرارات. وليس بوسعي أن أتحدث نيابة عن عدة الآلاف من الموظفين الذين يعملون في مبنى الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن هذه العملية تشارك فيها دول معينة من أعضاء الأمم المتحدة.

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وكانت نائبة وزير الخارجية الأوكراني أمينة جباروفا قد أعلنت أنه خلال الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في فبراير المقبل قد يناقش مشروع قرار حول تسوية النزاع في أوكرانيا على أساس مقترحات كييف التي قد أعلن عنها الرئيس زيلينسكي، والتي تضم 10 بنود.

وأضافت أنه في وقت لاحق سيتم النظر في مشروع قرار حول "محاسبة روسيا" على النزاع، علما بأن أوكرانيا تقترح تشكيل محكمة خاصة على غرار المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة.

ورفضت روسيا المبادرتين الأوكرانيتين، حيث أشار المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى أن الأفكار عن أي محكمة خاصة تعتبر "سخيفة"، وخطة زيلينسكي للسلام "منفصلة عن الواقع".

المصدر: تاس