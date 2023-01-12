الأمم المتحدة: غوتيريش لم يتلق دعوة للمشاركة في قمة السلام الأوكرانية المقترحة

أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الأخير لم يتلق دعوة للمشاركة في قمة السلام الأوكرانية المقترحة، ولكنه على استعداد للتوسط في أي محادثات.

وقال دوجاريك: "لقد رأينا للتو هذه التقارير الصحفية.. ولم يتلق غوتيريش دعوة للحضور، ولم يتغير موقف الأمين العام، لأنه في أي صراع يكون دائما على استعداد للتوسط إذا طلبت منه أطراف النزاع ذلك".

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وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أعلنت منذ أيام أن فكرة أوكرانيا حول "قمة سلام" هي حملة استعراضية أخرى من جانب الولايات المتحدة تحاول من خلالها تقديم كييف على أنها "صانعة سلام"، مشيرة إلى أن "مبادرات السلام" الأوكرانية لا قيمة لها.

وقالت: "نحن نقيم هذه الفكرة السخيفة كحملة استعراضية أخرى من جانب واشنطن التي تحاول مؤخرا تقديم نظام كييف على أنه الآن صانع سلام.. لقد كانوا معانين، كانوا ديمقراطيين ليبراليين، كانوا مقاتلين من أجل حرية أوروبا، والآن عم جنود لحفظ السلام".

وأشارت إلى أنها "محاولة أخرى لتصحيح، ولو قليلا، الشكل المزعج للجميع لهذه الرسائل المرئية التي لا نهاية لها، والخطابات، لمحاولة إضفاء بعض الشرعية لدمية فارغة ولنقاش آخر لا قيمة له، والذي مرة أخرى، لن يتبعه أي خطوات ملموسة".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر في الأوساط الدبلوماسية الأوروبية والأوكرانية، أن فريق رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، يضع اللمسات الأخيرة على خطته للسلام المكونة من 10 نقاط في أوكرانيا، ويعتزم تقديم أفكاره في فبراير.

المصدر: "سبوتنيك"