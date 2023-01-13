كييف تطالب بلينكن بدبابات حديثة

بحث وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن المساعدات العسكرية لكييف، وطالب واشنطن بدبابات حديثة لقوات كييف.

وكتب كوليبا في "تويتر": "أجريت مباحثات هاتفية مع أنتوني بلينكن حول سبل زيادة الدعم الأمريكي والدولي لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدة العسكرية. وشدّدت على حاجة أوكرانيا لدبابات غربية حديثة".

بدورها، أكدّت الخارجية الأوكرانية أن كوليبا شدّد على دعم الولايات المتحدة الثابت والمستدام لأوكرانيا، والذي يتجلى في توريد أنظمة دفاع جوي حديثة وعربات مصفحة من المخزونات الأمريكية.

المصدر: نوفوستي