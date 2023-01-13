بولندا تطالب اللاجئين الأوكرانيين المغادرين بإعادة الإعانات المالية التي حصلوا عليها

أفادت صحيفة Obozrevatel بأن اللاجئين الأوكرانيين الذين حصلوا على إعانات في بولندا وغادروها الصيف الماضي، تلقوا بعد عودتهم إلى بولندا رسائل رسمية تطالبهم بإعادة هذه المعونات.

وقالت الصحيفة: "عند مغادرة بولندا إلى أوكرانيا، يجب على اللاجئين إبلاغ السلطات بذلك حتى يتوقفوا عن إرسال الرواتب إلى الحسابات المصرفية. لكن الأوكرانيين الذين غادروا في الصيف يشتكون من أنه على الرغم من استيفاءهم لجميع المتطلبات، استمروا في تلقي أموال إضافية على حساباتهم، والآن تطالبهم وارسو بإعادتها".

والحديث يدور هنا حول الإعانات الشهرية للأطفال دون سن 18 سنة.

المصدر: نوفوستي