موسكو: هدف عمليتنا العسكرية حماية حقوق الإنسان في أوكرانيا

أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا لم تهدف أبدا لتدمير أوكرانيا، وأن الهدف من عمليتها العسكرية حماية حقوق الإنسان في أوكرانيا.

وقال في حديث لإذاعة LBC البريطانية: "لم نقل يوما إننا نريد إزالة أوكرانيا من الوجود، وكان هدفنا حماية حقوق الإنسان في هذا البلد بنفس الطريقة التي تصان بها حقوق الإنسان في البلدان الأخرى".

يذكر أن روسيا بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير الماضي، بعد رفض الناتو ورقة مطالب أمنية بالعودة بقوات الأطلسي وبناه التحتية في أوكرانيا وغيرها إلى حدود عام 1997.

وبعد رفض الغرب طلب الضمانات الأمنية الروسية، أطلقت موسكو عمليتها العسكرية وأعلنت ثلاثة أهداف لها، هي حماية سكان إقليم دونباس شرقي أوكرانيا من قصف قوات كييف التي حاولت بدعم من الغرب إعادة ضم الإقليم الذي انفصل عن أوكرانيا، واجتثاث النازية في أوكرانيا ونزع سلاح قوات كييف، وإعلان أوكرانيا الحياد وعدم الانضمام لأي أحلاف عسكرية بما فيها الناتو.

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المصدر: نوفوستي