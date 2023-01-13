وزيرة الخزانة الأمريكية تدعو الكونغرس إلى رفع سقف الدين الأمريكي

بعثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، رسالة إلى الكونغرس تدعو فيها إلى رفع سقف ديون الحكومة الأمريكية، محذرة من بلوغ السقف الحالي الخميس المقبل.

وأكدت يلين أنه بمجرد أن يصل الدين العام الأمريكي إلى 31.381 تريليون دولار، ستضطر الوزارة إلى اتخاذ "بعض التدابير الاستثنائية"، بما في ذلك تعليق المساهمات في صناديق التقاعد والصناديق الاجتماعية، من أجل تجنب التعثر الفوري.

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وأضافت: "استخدام تدابير استثنائية سيسمح للحكومة بالوفاء بالتزاماتها لفترة محدودة فقط. لذلك، من الضروري أن يرفع الكونغرس أو يعلق حد الديون في الوقت المناسب".

وحذرت من أن التخلف عن السداد سيسبب "ضررا لا يمكن إصلاحه" في الاقتصاد الأمريكي ورفاهية مواطنيها والاستقرار المالي العالمي.

وأشارت إلى أن خطر التخلف عن سداد الديون السيادية أدى في عام 2011 إلى التخفيض الوحيد في تاريخ التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة.

وتعهد الجمهوريون، الذين سيطروا على مجلس النواب في الكونغرس، بمنع زيادة الإنفاق من قبل الحكومة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي