الجيش الروسي يواصل تطهير ضواحي سوليدار من فلول قوات كييف

أفادت RT بأن القوات الروسية فرضت سيطرة نارية على تقاطع الطرق الرئيسي شمالي سوليدار المحررة، وتحاصر اللواء 128 الأوكراني هناك بعد تكبيده خسائر فادحة خلال محاولات انسحابه.

وتستمر غرب سوليدار عمليات تطهير تجمع سول السكاني والمنطقة الصناعية في منطقة المنجم رقم 7، بعد انسحاب القوات الأوكرانية من هناك.

وتراجعت القوات الأوكرانية من سوليدار إلى منطقة قرية باراسكوفييفكا، في حين تمكنت القوات الروسية من فرض سيطرة نارية على الطرق المودية إلى المنطقة.

كما تمت السيطرة على التقاطع الرئيسي للطريق الرابط بين سوليدار وأرتيموفسك (باخموت)، بنيران المدفعية والطيران الحربي الروسي.

المصدر: RT