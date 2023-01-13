شاهد عيان: مدرعات فرنسية في سوليدار قبيل تحريرها

قال أحد سكان سوليدار في حديث لمراسل "نوفوستي"، إنه شاهد قبل ثلاثة أيام من تحرير الجيش الروسي للمدينة، وجود ناقلات جنود مدرعة فرنسية كانت تتمركز في المناطق السكنية.

وأضاف: "قبل أسبوع من وصول الجيش الروسي مباشرة إلى المدينة، وقفت حوالي سبع عربات مدرعة لنقل المشاة لمدة ثلاثة أيام - وتحديدا بين بيوت منطقتنا. وقبل 3 أيام من دخول الجيش الروسي، تجولت عدة مدرعات فرنسية من طراز رينو (على 4 عجلات) في مختلف أنحاء المدينة ومن ثم غادرت المنطقة".

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وشدد الرجل، على أنه سمع حديث باللغة الإنجليزية، بين عناصر ضمن القوات الأوكرانية.

وفي حديث مع مراسل الوكالة، ذكر رئيس ادارة المدينة الكسندر شاتوف، أنه يتم في الوقت الراهن نقل سكان سوليدار المحررة إلى مدينة شاختيورسك.

في وقت سابق، أعلن يفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة "فاغنر"، أن الوحدات الروسية سيطرت بالكامل على منطقة سوليدار، وهي تقوم بتطهير المنطقة من فلول القوات الأوكرانية.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء، بأن وحدات من قوات الإنزال الجوي الروسية طوقت سوليدار من الأجزاء الشمالية والجنوبية، وتقوم فصائل اقتحام بالقتال في المدينة نفسها.

المصدر: نوفوستي