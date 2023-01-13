السفير الروسي لدى تركيا: كييف ليست مستعدة للسلام

قال السفير الروسي لدى تركيا أليكسي ييرخوف إن كييف ليست مستعدة للسلام، وهي تحاول حظر إمكانية إجراء مفاوضات مع موسكو قانونيا.

جاء ذلك فيما نقلته صحيفة "يني شفق" عن السفير، حيث تابع بأن "استمرار الصراع المسلح هو محنة عامة للشعبين الروسي والأوكراني"، مشيرا إلى أن كييف تواصل طرح شروط مختلفة لبدء المفاوضات، بل إنها تحاول منع إمكانية إجراء مفاوضات على المستوى القانوني.

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وفي إشارة إلى إعلان روسيا وقف إطلاق النار في يوم عيد الميلاد كبادرة على حسن النية، شدد السفير على أن "أوكرانيا ردت بتحد على ذلك بالقصف"، وقال: "لقد تأكدنا مرة أخرى أن من في السلطة في كييف يريدون الحرب".

وقد أعربت موسكو مرارا عن استعدادها للمفاوضات، إلا أن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي، حيث قال زيلينسكي في وقت سابق أمام مجموعة الدول العشرين أنه "لن يكون هناك مينسك-3"، فيما أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى ذلك في تعليق لوكالة نوفوستي على أن هذه الكلمات "تؤكد تماما" موقف كييف بشأن عدم الرغبة في التفاوض.

المصدر: نوفوستي