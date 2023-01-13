السفير الأوكراني في تل أبيب: نتوقع دعما أكبر من إسرائيل

أعرب السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغين كورنيتشوك عن أمله بأن "تستمر العلاقات بين أوكرانيا والحكومة الإسرائيلية الجديدة في التحسن"، داعيا تل أبيب لتزويد كييف بالسلاح.

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وقال السفير في حديث تلفزيوني مساء الخميس: "نتوقع دعما أكبر من إسرائيل، لقد طالبنا خلال عشرة أشهر من الحرب بتزويدنا بمعدات دفاعية..".

وتابع مدعيا أن "إيران جزء من الصراع في الجانب الروسي": "آمل أن تصبح إسرائيل حليفتنا بطريقة واضحة، لأن عدوا مشتركا يمكن أن يقربنا فقط، لذلك آمل في تعاون أقوى بين حكومتينا".

وقال السفير "نحن بحاجة إلى وسائل هجومية لشن الحرب التي سنفوز بها مهما كانت"، وحث إسرائيل على الوقوف "في الجانب الصحيح من التاريخ".

وتحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن أن زيلينسكي اشترط في ديسمبر الحصول على مساعدة عسكرية إسرائيلية مقابل تصويت أوكرانيا ضد قرار خاص بفلسطين في الأمم المتحدة.

من جانبه، اعتبر مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، أن نتنياهو يمكن أن يصبح وسيطا فعالا بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية الجديدة أنها ستحد من الحديث بعلانية عن الأزمة الأوكرانية، بينما أكد السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، ميخائيل برودسكي، الشهر الماضي، أن علاقات إسرائيل مع روسيا تخلق قيودا أمام تل أبيب في ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

المصدر: i24news