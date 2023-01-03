وسائل إعلام: السفير الأوكراني لدى إسرائيل ينتقد كوهين على مباحثات أجراها مع لافروف

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن سفير كييف لدى إسرائيل يفغيني كورنيتشوك، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، على مباحثات هاتفية أجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقالت الصحيفة: "انتقد سفير أوكرانيا الرئيس الجديد وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد لإجرائه محادثة هاتفية مع لافروف، واعتبر يفغيني كورنيتشوك أن المحادثة بين إيلي كوهين ونظيره الروسي تمثل تغييرا في السياسة الإسرائيلية".

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وأشارت الصحيفة نفسها في وقت سابق، إلى أن كييف أرادت من كوهين الاتصال أولا بنظيره الأوكراني دميتري كوليبا.

وأضافت: "وهناك الآن احتمال بأن يرفض كوليبا التحدث مع كوهين في المستقبل القريب".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف بحث مع نظيره الإسرائيلي في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل استئناف مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل.

المصدر: نوفوستي