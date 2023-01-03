وسائل إعلام: بلينكن طلب من كوهين نقل رسالة إلى لافروف

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، طلب من نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، نقل رسالة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن دبلوماسي إسرائيلي إن "بلينكين طلب أمس من كوهين نقل رسالة إلى لافروف، لم يكشف فحواها".

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وأشارت الصحيفة، إلى أن كييف أرادت من كوهين الاتصال أولا بنظيره الأوكراني دميتري كوليبا.

وأضافت: "وهناك الآن احتمال بأن يرفض كوليبا التحدث مع كوهين في المستقبل القريب".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف بحث مع نظيره الإسرائيلي في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل استئناف مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل.

وصرح كوهين مؤخرا بأنه تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وبحث معه اتفاقيات التطبيع، والجهود المشتركة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

المصدر: نوفوستي