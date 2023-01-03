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لافروف يبحث مع كوهين العلاقات الثنائية واستئناف مفاوضات السلام مع فلسطين

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لافروف يبحث مع كوهين العلاقات الثنائية واستئناف مفاوضات السلام مع فلسطين
Sputnik
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أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره الإسرائيلي، إيلي كوهين، في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل استئناف مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل.

وكتبت وزارة الخارجية الروسية في بيانها: "لافروف هنأ نظيره الإسرائيلي على توليه منصبه وأعرب عن استعداده للعمل على تعزيز التعاون بين روسيا وإسرائيل".

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وذكرت الوزارة أنه "تم بحث سبل التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، وأكد الجانب الروسي على استعداده لمواصلة المساعدة في استئناف عملية السلام على أساس القانوني الدولي".

المصدر: تاس+RT

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