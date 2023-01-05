سلطات كييف تسعى لوساطة نتنياهو بين روسيا وأوكرانيا

صرح مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو، يمكن أن يصبح وسيطا فعالا بين روسيا وأوكرانيا.

وقال بودولياك لقناة i24news العبرية: "ليس لدي شك في أن نتنياهو يمكن أن يكون وسيطا فعالا، لأنه يفهم بالضبط ما هي الحروب الحديثة وما هو جوهر الوساطة في هذه الظروف".

وأضاف: "أعتقد أنه بإمكان إسرائيل تقديم خدمات الوساطة للطرفين عندما يحين وقت المفاوضات، لكن المفاوضات بمشاركة وسطاء، يمكن أن تبدأ بعد وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية".

وعلق مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، على كلام وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، بأن الحكومة الجديدة في البلاد ستتحدث بشكل أقل صراحة عن أوكرانيا، وبحسب بودولياك، فإن الشيء الرئيسي في هذه الحالة هو أن تقف إسرائيل مع "الجانب الصحيح".

وأدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نتنياهو اليمين أمام البرلمان، في نهاية ديسمبر 2022، الذي كان قد شغل بالفعل منصب رئيس وزراء إسرائيل في 1996-1999 و2009-2021.

ومن جانبها أشارت موسكو مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي.

وقال فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق، في لقاء مجموعة العشرين: "لن يكون هناك مينسك -3".

وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن مثل هذه الكلمات "تؤكد تماما" موقف كييف بشأن عدم الرغبة في التفاوض.

وأطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

وحسب قوله، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح والنازية من أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

المصدر: نوفوستي