سيناتور أمريكي: أعيدوا نشر هذه التغريدة..! لا نريد أن يطلق صاروخ بالخطأ على ولاية أوكلاهوما

طالب الجمهوري ناثان دام، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوكلاهوما، بعدم السماح للعسكريين الأوكرانيين بدخول الولاية، حيث يجب أن يتدربوا على استخدام منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي.

وكتب السيناتور في تغريدة على تويتر: "لقد قدمت لتوي قرار SCR2 لرفض قبول دخول عسكريين أجانب إلى أراضي أوكلاهوما. يخطط البنتاغون لإرسال عسكريين أوكرانيين إلى أوكلاهوما للتدريب على استخدام أنظمة صواريخ أمريكية. آخر شيء نريده هو أن يطلقوا صاروخا عن طريق الخطأ على أوكلاهوما، مما قد يسفر عن مقتل مواطنينا، كما فعلوا مع البولنديين الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم".

ودعا عضو مجلس الشيوخ، كل من يتفق معه في الرأي بأن النزاع في أوكرانيا ليس من شأن الولايات المتحدة، وأنه لا مكان للعسكريين الأجانب في أوكلاهوما إلى إعادة نشر التغريدة.

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وتم تضمين أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في الحزمة التالية من المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، والتي تم الإعلان عنها نهاية العام الماضي، خلال زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن.

وفي وقت سابق، قالت لورا كوبر نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي للأمن الدولي لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، إن بلادها ستبدأ في يناير بتدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام منظومات "باتريوت".

وأضافت: "في وقت لاحق من هذا الشهر، سنبدأ بالاستعدادات المتعلقة بمنظومات باتريوت. التدريب سيبدأ هذا الشهر، لكن لا يمكنني تحديد مواعيد نهائية محددة لإنجاز عملية التدريب. سيستغرق الأمر عدة أشهر".

المصدر: نوفوستي