صحيفة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستنشر خبراءها في كافة المحطات النووية الأوكرانية

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أوكرانيين ودبلوماسيين غربيين بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخطط لنشر مراقبيها في كافة المحطات النووية بأوكرانيا.

وأشارت المصادر للصحيفة إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي يعتزم خلال زيارته لأوكرانيا الأسبوع القادم نشر اثنين أو ثلاثة من المراقبين في كل المحطات الذرية الأوكرانية، هي "جنوب أوكرانيا" و"روفنو" و"خميلنيتسكي".

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ومن المخطط أيضا إرسال الخبراء إلى محطة "تشيرنوبل" الذرية التي تم إيقافها في أعقاب الكارثة في عام 1986.

وتجدر الإشارة إلى أن مراقبي الوكالة الدولية يعملون منذ سبتمبر الماضي في محطة زابوروجيه النووية، التي سيطرت عليها القوات الروسية في مارس 2022، وأصبحت ملكا للدولة الروسية بمرسوم الرئيس فلاديمير بوتين في أكتوبر الماضي.

المصدر: وول ستريت جورنال