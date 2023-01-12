البنتاغون: لا دليل على تحضير الجيش الروسي لاجتياح أوكرانيا عبر بيلاروس

أعلن البنتاغون أنه لا دليل لديه حتى اللحظة يؤكد تحضير الجيش الروسي لاجتياح أوكرانيا عبر أراضي بيلاروس.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "حتى الآن لا يوجد أي دليل على عمليات هجومية وشيكة... لا يوجد هناك أي شيء يمكن اعتباره مثيرا للقلق".

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يذكر أن العديد من وسائل الإعلام تناقلت تقارير حول إمكانية الهجوم الروسي على أوكرانيا من جهة بيلاروس في الفترة الأخيرة، على خلفية التدريبات المشتركة بين القوات الروسية والبيلاروسية والاتصالات بين العسكريين وكبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيسان فلاديمير بوتين، وألكنسدر لوكاشينكو.

وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنه في الفترة من 16 يناير و1 فبراير، ستجري قوات روسيا وبيلاروس الجوية مناورات للطيران التكتيكي، ستتدرب خلالها طواقم بيلاروس على توجيه ضربات نووية تكتيكية، على غرار تلك التي يجريها "الناتو" في أوروبا بتدريبه طواقم حلفائه على مثل هذه الضربات.

المصدر: نوفوستي