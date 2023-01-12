سفير أوكرانيا في لندن: نقلنا جزءا من قواتنا للمناطق الحدودية مع بيلاروس

قال السفير الأوكراني بلندن فاديم بريستايكو إن كييف سحبت جزءا من قواتها على الجبهات، وحشدتها شمالي البلاد على الحدود مع بيلاروس، تخوفا لزحف روسي من هناك، وقطع السلاح الغربي عن كييف.

وقال لقناة "سكاي نيوز" البريطانية ردا على سؤال عما إذا كانت السلطات الأوكرانية قلقة من الأوضاع على الحدود البيلاروسية: "علينا أن نحتفظ بقوات في شمال أوكرانيا، نقوم بسحبها من خطوط المواجهة، وننقلها للشمال لكي نكون متأكدين من أن أحدا لن يحاول قطع الخط الذي يسمح لنا بالتواصل مع الغرب".

وفي أكتوبر من العام الماضي أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة روفنينسكي في بيلاروس فيتالي كوفال، أن قوات حرس الحدود في بيلاروسيا رصدت تلغيم الجيش الأوكراني الأراضي الحدودية وتشييده تحصينات دفاعية هناك.

وأكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مخؤرا أن "تفاقم الوضع على الحدود الغربية لدولة اتحاد روسيا وبيلاوس" يتطلب توفير تعزيزات من قوات البلدين لحماية الحدود، في حين يستمر وصول الوحدات العسكرية والأسلحة والمعدات العسكرية الروسية إلى بيلاروسيا.

المصدر: نوفوستي