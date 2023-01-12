سنودن يسخر من بايدن على احتفاظه بوثائق سريّة في مرآب للسيارات

سخر رجل الاستخبارات الأمريكية السابق اللاجئ إلى روسيا، إدوارد سنودن، من الرئيس جو بايدن على فضيحة الوثائق السرية وقال إنه خلافا لبايدن، نجح في تشفير وتسريب الوثائق السرية.

وفي ردّه على منشور صحيفة "نيويورك تايمز" حول ما تم اكتشافه في مرآب أحد منازل بايدن، كتب سنودن: "على الأقل أنا احتفظت بالوثائق بصورة مشفّرة".

ويخوض بايدن حاليا غمار فضيحة "الوثائق السرية" التي احتفظ بها في مرآب للسيارات.

وأعلن البيت الأبيض أنه تم العثور على جزء جديد من المواد السرية في منزل بايدن في ويلمنغتون.

يذكر أن سنودن الذي لجأ إلى روسيا وحصل على جنسيتها مؤخرا، سرّب آلاف الوثائق السرية التي فضحت ممارسات الاستخبارات الأمريكية وتجسسها على المواطنين، وتلفيقها التهم لخصوم واشنطن السياسيين.

المصدر: نوفوستي