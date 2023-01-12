الصين: العقوبات أحادية الجانب تعرقل تنمية الدول

أكدت الصين أن العقوبات أحادية الجانب، وخاصة التي تفرضها الولايات المتحدة، تعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.

وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، إنه "لتعزيز سيادة القانون في الساحة الدولية علينا أن نرفض بشكل حازم العقوبات الأحادية الجانب".

وتابع: "لا يجوز لأي دولة أن تقدم قوانينها الداخلية فوق القانون الدولي. ولا يوجد للعقوبات الأحادية الجانب أي أساس بالقانون الدولي، بغض النظر عن العلم التي تطبق تحته. ولا يمكن إخفاء عدم شرعية تلك العقوبات".

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وأضاف أن "بعض الدول تفرض عقوبات من جانب واحد بلا أساس وخارج إطار القانون الدولي، ما يعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول وتشكل مشاكل إنسانية هائلة، في انتهاك لمبادئ المنافسة النزيهة واقتصاد السوق".

وأكد أن "بعض الدول، وخصوصا الولايات المتحدة، تضيق الخناق على المؤسسات التكنولوجية للدول الأخرى وتقوض سلاسل التوريدات بشكل مفتعل".

وأشار كذلك إلى أن "النظام المبني على القواعد" الذي تروج له الدول الغربية "دفع بالعالم نحو الفوضى وأثار مشاكل عديدة" في العالم.

وتساءل: "من يحدد هذه القواعد وما هي علاقتها بالنظام الدولي؟"، مضيفا: "نحن بانتظار رد واضح بهذا الشأن".

وجاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، مكرسة لموضوع سيادة القانون في الساحة الدولية.

المصدر: تاس