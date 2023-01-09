واشنطن تتوعد الصين بـ"التكاليف" في حال تقديمها المساعدة لروسيا

هددت الخارجية الأمريكية الصين بأنها "ستتحمل التكاليف" في حال قدمت مساعدات أمنية لروسيا أو في حال مساعدتها في التهرب من العقوبات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "نحن نتابع باهتمام القرارات التي تتخذها الصين ردا على أي طلبات روسية بشأن المساعدة الأمنية".

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وأشار إلى أن واشنطن "أكدت بوضوح" للسلطات الصينية، بما في ذلك أثناء لقاء رئيسي البلدين في بالي في نوفمبر الماضي، أنه ستكون هناك "تكاليف" في حال "قررت الصين مساعدة روسيا بالتهرب المنتظم من العقوبات الأمريكية أو تقديم المساعدة الأمنية" التي ستستخدم أثناء النزاع في أوكرانيا.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الصين تقدم أي مساعدات عسكرية لروسيا، قال برايس إنه ليس بوسعه "تقديم أي تقييمات جديدة" بهذا الشأن، مضيفا أن واشنطن ستتخذ إجراءات في حال رصدت مثل هذه الأمور.

وكانت الولايات المتحدة قد تحدثت في وقت سابق أنها لم ترصد تقديم الصين أي مساعدة عسكرية لروسيا.

المصدر: تاس