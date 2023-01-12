بايدن: أتعاون بشكل كامل مع القضاء وبجديّة كبيرة في ملف "الوثائق السريّة"

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن تعاونه الكامل وبجديّة كبيرة مع وزارة العدل، بعد العثور على وثائق سريّة بمنزله في ويلمينغتون بولاية ديلاوير.

وقال بايدن ذلك للصحفيين اليوم الخميس، في الوقت الذي حضّ فيه رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي، اليوم الخميس، الكونغرس على التحقيق مع بايدن.

وقال مكارثي في هذا الجانب: "على الكونغرس التحقيق في هذا الأمر"، لافتا إلى التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب لاحتفاظه بأكثر من 100 وثيقة سريّة في دارته في بالم بيتش في ولاية فلوريدا.

بدورها، أكّدت إدارة بايدن العثور على "عدد صغير من الوثائق المصنّفة سرية" في "خزانة مُقفلة" في مركز بن بايدن، للأبحاث والمرتبط بجامعة بنسلفانيا حيث كان لدى بايدن مكتب سابقا.

وتعود الوثائق إلى الفترة التي كان يتولّى فيها بايدن منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما.

المصدر: أ ف ب