قبل أن يستقل القطار.. الأمن الفدرالي الروسي يعتقل مواطنا خطط للانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية

احتجز ضباط هيئة الأمن الفدرالية FSB مواطنا في منطقة تفير الروسية كان يخطط للانضمام إلى إحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.

وقد فتحت قضية جنائية، بعد احتجاز المتهم، وفقا لما أفادت به الخدمة الصحفية لهيئة الأمن الفدرالية. وجاء في التقرير أن المواطن الروسي من مواليد 1982 كان يعتزم السفر إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية ضد القوات المسلحة الروسية.

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ووفقا للخدمة الصحفية، ظل المتهم على اتصال بممثل عن الجانب الأوكراني عبر الإنترنت، وبناء على توصيته، درس مسار المغادرة إلى الأراضي الأوكرانية، واشترى عناصر من المعدات العسكرية والزي الرسمي والإمدادات الطبية.

وتابعت الهيئة: "نتيجة لأنشطة البحث العملياتية، أثناء محاولته المغادرة في اتجاه الحدود الروسية الأوكرانية، تم اعتقاله في محطة السكك الحديدية في تفير".

وقد رفعت دعوى جنائية ضد المدعى عليه بموجب الجزء الأول من المادة رقم 275 للقانون الجنائي الروسي بشأن "التحضير لارتكاب خيانة عظمى بالانضمام إلى جانب العدو"، وهو رهن الاعتقال للتحقيق معه.

المصدر: تاس