كشفت استخبارات مجموعة "فايكينغ" التابعة للمنطقة العسكرية الغربية بالقوات المسلحة الروسية عن لقطات لتدمير ذخيرة المرتزقة البولنديين في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وكانت استخبارات مجموعة "فايكينغ" قد اكتشفت نقطة انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب في كراسنوغوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث قام مشغل الطائرة المسيرة بتعديل بندقية Msta-S التي تخترق قذائفها من عيار 152 ملم التحصينات وتسبب انفجارات هائلة بسبب انفجار الذخيرة داخل المبنى.

وقد أفاد مقاتلو مجموعة "فايكينغ" بأنه، وفقا لما تم اعتراضه من محادثات عبر موجات الراديو، فقد كان البولنديون أكثر غضبا لا بسبب وفاة رفاقهم في السلاح من دول أخرى، قدر انزعاجهم بشدة من فقدان الذخيرة.

وتراوحت الخسائر بحسب بيانات الاستخبارات بين 30-40 شخصا.

المصدر: نوفوستي