قرابة 100 ألف بريطاني عازمون على الإضراب الشهر المقبل
أعلنت نقابة موظفي الخدمات الحكومية والتجارية البريطانية في بيان عن نية موظفي الخدمة المدنية المشاركة في إضراب سيجري تنظيمه في الأول من الشهر المقبل.
وتوحد النقابة حوالي 200 ألف عامل بينهم موظفين خدمة مدنية وكوادر شركات خاصة وموظفين متعاقدين.
وأظهر استطلاع أجرته اللجنة التنفيذية الوطنية أن قرابة 100 ألف شخص مستعدون للانضمام إلى الإضراب لزيادة الرواتب بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار.
وتم تنظيم مسيرات في المملكة المتحدة الشهر الماضي.حيث أعلنت الحكومة حينها عدم توفر الأموال اللازمة واستبدلت العمال المضربين بعمال آخرين وبالجيش.
ويتم تنظيم إضرابات ليس في بريطانيا وحدها، وإنما في فرنسا، ودول أوروبية أخرى بسبب ظروف العمل.
المصدر: وكالات