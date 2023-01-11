هيئة البريد البريطانية تعلن توقف خدمة إرسال الطرود بسبب "عطل سيبراني"

أعلنت هيئة البريد البريطانية، اليوم الأربعاء، توقف خدماتها لإرسال الطرود خارج المملكة المتحدة، عازية الأمر إلى "عطل سيبراني".

وكانت قد أعلنت ​هيئة الطيران المدني الأميركي​ أنها "ألغت تعليق الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة الذي كان ضروريا في وقت سابق من اليوم"، بسبب عطل تقني لم يحدد مصدره بعد.

وأمرت هيئة الطيران المدني الأميركي اليوم الأربعاء، "بتعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة في الولايات المتحدة حتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش لإصلاح عطل طرأ على أنظمتها للتأكد من سلامة معلومات الطيران ومعايير الأمان".

وفي وقت لاحق، أعلنت الهيئة أن "العمليات المعتادة للحركة الجوية تستأنف تدريجيا في كل أنحاء الولايات المتحدة"، بعد عطل طرأ على نظام توفير معلومات السلامة لطواقم الطيران، مشيرة إلى "مواصلة التحقيق لمعرفة سبب المشكلة الأساسية".

وعلى أثر إعلان الهيئة البريطانية، أكد البيت الأبيض عدم وجود أدلة على هجوم إلكتروني "في هذه المرحلة" فيما يخص عطل الكمبيوتر الذي دفع السلطات الأميركية إلى تعليق الرحلات الداخلية، مؤكدا إطلاع الرئيس جو بايدن على المستجدات.

وفي 13 أكتوبر الماضي، أضرب أكثر من 100 ألف فرد من عمال البريد في بريطانيا، للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، وهناك توعد بمزيد من الإضرابات الصناعية.

مشيرين إلى أن أزمة تكلفة المعيشة لها تأثير سلبي عليهم، ويقوم المدراء التنفيذيون في هيئة البريد بالضغط علينا بالمزيد من العمل من أجل الربح.

المصدر: وكالات