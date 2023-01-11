الكرملين: لا توجد آفاق لمفاوضات سلام مع أوكرانيا بسبب مواقف كييف وعدم سماح الغرب لها

أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه لا توجد آفاق لمفاوضات سلام مع أوكرانيا، إذ أن القانون في كييف يحظر إجراء حوار مع روسيا، كما أن الغرب لا يسمح لكييف بإبداء المرونة.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "كانت روسيا مستعدة دائما لحل المشكلات من خلال المفاوضات، وقد قال الرئيس بوتين مرارا وتكرارا إننا ما زلنا مستعدين لذلك. وبالطبع، فإن تحقيق أهدافنا بالوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية هو الخيار المفضل لدينا. ولكن في بيئة حيث تحظر قوانين أوكرانيا على رئيس أوكرانيا إجراء أي اتصالات معنا، أو إجراء نوع من الحوار معنا، وأيضا نظرا للمعطيات التي توضح أن الغربيين لا يميلون إلى السماح لكييف بأي مرونة في هذا الشأن.. لذلك يمكن القول إنه لا توجد حاليا احتمالات لعقد مفاواضات".

ورد بيسكوف على سؤال حول التقدم الذي تحرزه القوات في سوليدار، قائلا: "إن نجاح العمليات العسكرية سيتحقق عندما تتحقق الأهداف التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة المرجوة من العملية العسكرية الخاصة"، منوها في الوقت ذاته بأن "النجاح التكتيكي مهم جدا".

وتابع بيسكوف قائلا: "يتم تحقيق النجاح بتكلفة باهظة للبطولات العالية لمقاتلينا.. هذا سبب آخر للفخر بأولئك الرجال الذين يضحون بحياتهم وصحتهم من أجل إحراز النجاحات التكتيكية ".

المصدر: نوفوستي