أعلن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية عن تحرير بلدة بودغورودنويه في ضواحي مدينة سوليدار في أراضي الجمهورية.

جاء ذلك في منشور على القناة الرسمية لمقر القيادة على تطبيق "تلغرام"، حيث جاء فيه: "اعتبارا من 11 يناير 2023، قامت القوات المسلحة الروسية بتحرير بلدة بودغورودنويه التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وتقع بلدة بودغورودنويه إلى الشمال من مدينة أرتيوموفسك، التي تقع بدورها في الجنوب الغربي من سوليدار، التي أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" السيطرة عليها في وقت سابق.

وتعتبر سوليدار ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للنظام في كييف، حيث تقع في وسط خط الدفاع عن مدينة أرتيوموفسك (باخموت)-سيفيرسك. وقد أقام الجيش الأوكراني هناك تحصينات دفاعية قوية، وسيسمح تحرير سوليدار بقطع طريق الإمداد المباشر بين أرتيوموفسك وسيفيرسك، وكذلك بتغطية أرتيوموفسك من الجانب الشمالي.

المصدر: نوفوستي