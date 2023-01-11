حزب العدالة والتنمية في تركيا: اللقاءات مع الجانب السوري لا ينبغي تأخيرها

قال عمر تشيليك، متحدّث الحزب الحاكم للعدالة والتنمية في تركيا، إن البلاد ليست على عجلة للاجتماعات واللقاءات مع الجانب السوري، لكن بالمقابل لا نريد تأخيرها.

وأضاف عمر تشيليك، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن: "لسنا متعجّلين على الاجتماعات واللقاءات بيننا وبين الجانب السوري، وأيضا لا نريدها أن تتأخر أكثر من اللازم".

وتابع قائلا: "نريد أن تكون هذه الاجتماعات والمحادثات مفيدة جدا، لحلّ كلّ المشاكل التي تطرح خلالها، بدءا بمحاربة الإرهاب وعودة اللاجئين، يتمّ بحث الكثير من الملفات خلال المحادثات".

ولفت إلى أنه قريبا سيعقد اجتماع وزراء الخارجية التركي والسوري والروسي، وفي وقت لاحق (بعد اجتماع وزراء الخارجية) سيُعقد اجتماع القادة، رؤساء تركيا وسورية وروسيا، بحسب تعبيره.

ونوه بأن المساعي الروسية في هذا الإطار متواصلة، "ونحن نتعامل معها بتقدير كبير وإيجابية".

المصدر: RT