الجيش الإسرائيلي يجري تمرينا على الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أجرى، صباح اليوم الأربعاء، تمرينا على الحدود الشمالية مع لبنان، شمل إطلاق نيران المدفعية باتجاه جبل روس في مزارع شبعا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "التمرين خطط له مسبقا ضمن خطة التدريبات السنوية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه، يواف غالانت، قاما بأول زيارة تفقدية إلى مقر قيادة الجبهة الشمالية، حيث أجريا تقييما أمنيا في مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي.

وتم اطلاعهما على المعلومات الاستخبارية والنشاط العملي والتحديات في القطاع الشمالي. وناقشا التهديدات على طول الحدود مع لبنان وسوريا وقدرة الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن على التعامل معها.

وقال نتنياهو: "العدو الرئيسي الذي نواجهه هو النظام الإرهابي في إيران ووكلائه في سوريا ولبنان"، مشددا على "أننا مصممون على محاربة محاولات إيران لتطوير ترسانة نووية".

وأكد "أننا عازمون على محاربة أي محاولة من جانب إيران للترسيخ عسكريا في سوريا على حدودنا الشمالية، ونحن عازمون على محاربة أي محاولة من قبل حزب الله للاعتداء علينا من لبنان، ومن يحتاج إلى تذكير بخطوطنا الحمراء في هذا الشأن سيتلقى ذلك".

بدوره، قال غالانت: "لقد جئت مع رئيس الوزراء إلى القيادة الشمالية لأراقب عن كثب جاهزية الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات الأمنية المتغيرة. وستمنع المؤسسة الأمنية إيران من الترسخ في سوريا، وستقطع القنوات التي يمر بها السلاح الإيراني إلى لبنان وحزب الله".

وأكد أن "الهدوء في الشمال هدف مهم. لذلك، بالإضافة إلى الحفاظ على الهدوء، سنتخذ إجراءات صارمة ضد أي محاولة لمهاجمة المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي".

المصدر: RT