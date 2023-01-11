وسائل إعلام : تركيا لن تواجه مشاكل الغاز في الشتاء بسبب علاقاتها الجيدة مع الجيران

ذكرت صحيفة "الصباح" التركية، أن تركيا لن تواجه مشاكل الغاز في الشتاء بسبب علاقاتها الجيدة مع الجيران والاستثمارات في قطاع الطاقة.

وتقول الصحيفة: "نتيجة للاستثمارات في تنويع الطاقة والعلاقات الطيبة مع الجيران التي تستورد منها الغاز الطبيعي، أصبحت تركيا ثالث أرخص دولة في أوروبا. والدول الأكثر استخداما للغاز الطبيعي في أوروبا هي هولندا والدنمارك والنمسا وإيطاليا".

ووفقا لجمعية موزعي الغاز الطبيعي في تركيا (GAZBİR)، ستجتاز تركيا هذا الشتاء جيدا بفضل الاستثمارات في البنية التحتية وتخزين الغاز الطبيعي.

وبحسب الصحيفة، فإنه اعتبارا من أكتوبر 2022، زاد إجمالي كمية الغاز الطبيعي المخزنة بنسبة 39٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما زادت كمية الغاز الطبيعي في المخازن الجوفية بنحو 49٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وقالت الصحيفة: "في اكتوبر تجاوز حجم الغاز المخزن تحت الارض 3 مليارات و 673 مليون متر مكعب".

وتعد روسيا أحد موردي الغاز الرئيسيين لتركيا (حوالي 44٪).

وذكر وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، في أوائل نوفمبر، أن تركيا بدأت مدفوعات جزئية عن الغاز الروسي بالروبل، وتعتزم تكثيف العمل في هذا الاتجاه.

المصدر: نوفوستي