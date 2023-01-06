تركيا تواصل المفاوضات مع روسيا بشأن تأجيل مدفوعات الغاز

صرح وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، يوم الجمعة، بأن تركيا تواصل مفاوضاتها مع روسيا بشأن موضوع تأجيل مدفوعات الغاز الطبيعي.

وقال: "المفاوضات مع روسيا جارية في العديد من المجالات.. نحن نتفاوض بطريقة تفيدنا.. الآن نحن نتحدث عن تأجيل المدفوعات، والعديد من القضايا الأخرى.. في الوقت الحالي، لم نمر بتجربة سلبية مع روسيا".

وأشار وزير الطاقة، إلى اقتناعه بأن روسيا وأذربيجان وإيران ستكون قادرة على أن تصبح لاعبة في منصة تجارة الغاز لأوروبا التي يتم إنشاؤها في الجمهورية.

وقال دونماز: "تم تشغيل فرعين من خط أنابيب الغاز التركي. أحدهما يذهب إلينا فقط والآخر إلى بلغاريا.. يمكن أن تصبح أذربيجان وروسيا وإيران لاعبين أساسيين هنا.. لدينا العديد من المحطات ونحن نفتح سوقا (منصة تداول الغاز)، ومكانا للتجارة ستكون تركيا، كما سيتم تشكيل أسعار الغاز هنا".

كما أكد الوزير، أن البنية التحتية لإنشاء منصة تداول الغاز في تركيا للسوق الأوروبية أصبحت جاهزة.

وأشارت وزارة الطاقة التركية، إلى أن أنقرة تتفاوض مع موسكو بشأن بناء محطة للطاقة النووية في سينوب، وفي حال عدم موافقتها، ستبدأ المفاوضات مع دولة أخرى.

المصدر: تاس