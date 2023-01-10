"حرب" بين قادة اسرائيل تعكس وضعا خطيرا في الدولة العبرية

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي بنيامين نتنياهو، فيما رد الأخير عليه.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب لابيد: "هكذا تنهار الديمقراطية في يوم واحد - يقول بن غفير (وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير) إنهم سيستخدمون شاحنات رش المياه ضد متظاهرينا، وعضو الكنيست فوغل يقول إنه يجب إلقاء القبض علينا أنا وغانتس (وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس) ووضعنا في السجن بتهمة الخيانة، وفي بئر السبع يحاولون دهس طلابنا لأنهم يحتجون ويمارسون حقهم في حرية التعبير - لن ندعهم يدوسوننا نحن وبلدنا الحبيب".

في حين غرد نتنياهو ردا على لابيد: "في بلد ديمقراطي صحيح، لا يتم اعتقال قادة المعارضة، ولكن أيضا لا يتم نعت وزراء الحكومة بالنازيين، ولا يتم تحريض الجمهور لتنفيذ أعمال شغب وعنف".

من جانبه، كتب رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك: "نتنياهو..لابيد على حق، حكومتكم غير شرعية".

وقال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ في "تويتر": "إن قيم إعلان الاستقلال هي بوصلة بلدنا، ولن أسمح لها بالتعرض للأذى..هذه فترة حساسة ومتفجرة في الرأي العام الإسرائيلي..أنا مستيقظ على الأصوات التي تسمع من هنا وهناك، وعلى كل الآلام والهموم والقلق..لا يمر مرور الكرام ويبقيني مشغولا".

المصدر: RT