بن غفير يتفق مع الشرطة الإسرائيلية على أساليب عملها بمواجهة احتفالات الإفراج عن الأسرى والاحتجاجات

اتفق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومفوض الشرطة على أساليب عمل الشرطة في مواجهة الاحتفالات بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، والاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية.

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خاصة وأنه يتوقع خلال أيام، إطلاق سراح ابن عم الأسير كريم يونس، ماهر يونس، الذي أمضى أيضا 40 عاما في السجن على خلفية قتل جندي إسرائيلي، ومع الدعوات لتوسيع رقعة الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية.

وجاء في البيان: "في موضوع الإفراج عن الأسرى، تقرر أن تعمل الشرطة الإسرائيلية بكل الوسائل القانونية المتاحة لها، ولن تسمح بدعم وتشجيع "الإرهاب" أو أعمال دعم المنظمات "الإرهابية "أو التورط في الأعمال "الإرهابية"..في مثل هذه الحالة، ستعمل شرطة إسرائيل على منع انتهاك القانون وتقديم المخالفين للعدالة".

تجدر الإشارة إلى أنه يجري التحقيق في الأحداث المحيطة بالإفراج عن كريم يونس.

وفيما يتعلق بالاحتجاجات الإسرائيلية، طلب وزير الأمن الداخلي التأكد من عدم تعرض ضباط الشرطة الإسرائيلية للأذى أو الضرب.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أنها ستكون مستعدة بشكل يسمح بممارسة حرية التعبير والاحتجاجات داخل البلاد، لكن القانون لا يسمح بإيذاء ضباط الشرطة.

كما تم توضيح أنه في حالة وجود انتهاكات للقانون أو اضطرابات أثناء الاحتجاجات، فإن الشرطة ستتصرف في نطاق صلاحياتها وفقا لأي قانون، ولن تتحلى الشرطة بالصبر على ظاهرة الإيذاء، ورجال الشرطة لن يسمحوا بالتحريض الوحشي وخاصة الذي يستخدم الرموز النازية.

المصدر: RT