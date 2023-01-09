بن غفير يهاجم غانتس: عليك التراجع!

هاجم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مساء اليوم الاثنين، وزير الدفاع السابق بيني غانتس.



وأفاد بن غفير في إشارة لغانتس بأن الأخير "يتجاوز خطا أحمر، ويحاول إثارة جماهير اليسار المتطرف".

وأضاف بن غفير: "من المؤسف للغاية أن شخصا تحدثت حملته الانتخابية بأكملها عن الدولة ويسمى حزبه "معسكر الدولة"، ثم يدعو إلى التصرف بشكل مخالف للقانون ومخالف لقواعد الديمقراطية".

واستطرد: "غانتس..عليك التراجع، لا تحاول تأجيج الوضع".

وكان غانتس قد حذر اليوم الاثنين، من نشوب حرب أهلية إسرائيلية.

المصدر: RT